Mercato - OM : Le malaise expliqué après la bagarre avec Rabiot !

Axel Cornic

La désormais célèbre bagarre de Rennes n’a pas seulement sonné la fin de l’aventure à l’Olympique de Marseille pour Adrien Rabiot, mais également pour Jonathan Rowe. Ce dernier a rejoint Bologna et si pour son ancien coéquipier tout va bien à l’AC Milan, ses débuts en Serie A sont loin d’avoir satisfait les observateurs.

C’était le gros feuilleton de l’été marseillais. Placés sur la liste des transferts après une bagarre survenue dans le vestiaire en marge du premier match de la saison en Ligue 1, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont quitté l’OM. Et une solution a été trouvée en Italie, avec un transfert à l’AC Milan et un autre à Bologna.

Rowe en difficulté loin de l’OM Pour l’international anglais, les choses ne semblent toutefois pas aller au mieux en Serie A, avec seulement 104 minutes jouées toutes compétitions confondues et aucun but au compteur. Les critiques n’ont pas manqué à fuser, mais Jonathan Rowe peut compter sur le soutien de son entraineur.