Rabiot - OM : Clash, transfert... il dénonce une fake news en direct !

Après sa violente bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été poussé vers la sortie par l'OM lors du dernier mercato estival. En effet, l'international français a été envoyé à l'AC Milan, et ce, pour une somme proche de 7M€. Interrogé ce mardi soir, Eric Di Meco a laissé clairement entendre que la direction marseillaise avait menti concernant le cas Rabiot.
Le 17 septembre 2024, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM. Son contrat avec la Juventus ayant expiré deux mois et demi plus tôt.
OM : Rabiot a rejoint l'AC Milan
Après avoir disputé une seule saison à l'OM, Adrien Rabiot a fait son retour en Italie, du côté de l'AC Milan, lors du dernier mercato estival. En effet, les Rossoneri ont déboursé environ 7M€ pour boucler le transfert de l'international français.
Rabiot : Di Meco estime que l'OM a menti
D'après l'OM, Adrien Rabiot a été vendu parce qu'il s'est battu violemment battu avec Jonathan Rowe. Sur les ondes de RMC Sport, Eric Di Meco a laissé clairement entendre que les hautes sphères marseillaises avaient menti concernant le milieu de terrain de 30 ans. « Mon tacle sur le recrutement estival de l'OM ? On se posait des questions. Quand je fais cette sortie après le match de Lyon, il n’y a pas encore ces recrues. Elles arrivent pendant la trêve. J’étais inquiet d’avoir vu beaucoup de joueurs arriver au milieu et ne pas voir arriver de défenseurs. J’avoue que l’épisode Rabiot et l’histoire qu’on a bien voulu nous raconter et ce que je crois être la réalité, je n’ai pas aimé », a confié l'ancien arrière gauche de l'OM.