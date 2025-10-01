Rabiot - OM : Clash, transfert... il dénonce une fake news en direct !

Amadou Diawara

Après sa violente bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été poussé vers la sortie par l'OM lors du dernier mercato estival. En effet, l'international français a été envoyé à l'AC Milan, et ce, pour une somme proche de 7M€. Interrogé ce mardi soir, Eric Di Meco a laissé clairement entendre que la direction marseillaise avait menti concernant le cas Rabiot.

Le 17 septembre 2024, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM. Son contrat avec la Juventus ayant expiré deux mois et demi plus tôt.

OM : Rabiot a rejoint l'AC Milan Après avoir disputé une seule saison à l'OM, Adrien Rabiot a fait son retour en Italie, du côté de l'AC Milan, lors du dernier mercato estival. En effet, les Rossoneri ont déboursé environ 7M€ pour boucler le transfert de l'international français.