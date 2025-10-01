OM - Le transfert légendaire qui fait parler : «On va se calmer»

Lors du dernier mercato estival, l'OM a cassé sa tirelire pour recruter Igor Paixao, arraché à l'Ajax pour une somme proche de 35M€ (bonus compris). Recrue la plus cher de l'histoire du club marseillais, l'attaquant brésilien de 25 ans a inscrit un doublé ce mardi soir contre l'Ajax. Malgré tout, Daniel Riolo refuse de s'enflammer.
Pour renforcer son attaque, l'OM s'est jeté sur Igor Paixao lors du dernier mercato estival. Grâce à une offre à hauteur de 35M€, bonus compris, le club présidé par Pablo Longoria a fait plier la direction de Feyenoord.
OM : Paixao s'est réveillé contre l'Ajax
Arrivé le 1er aout à l'OM, Igor Paixao est la recrue la plus cher de l'histoire du club. Toutefois, le Brésilien a eu beaucoup de mal à s'adapter à ses nouvelles couleurs, étant passé à côté de ses premiers matchs. Mais ce mardi, Igor Paixao a fait forte impression face à l'Ajax, ayant inscrit un doublé.
«On va être un peu patient avec lui»
Présent dans l'émission l'After Foot après le carton de l'OM face à l'Ajax (4-0), Daniel Riolo a pris position sur Igor Paixao. « C’est sa première belle soirée. Il a mis un doublé en peu de temps. Depuis le début de la saison, je pense qu’il commençait à y avoir pas mal de doutes. Les sceptiques se demandaient qui était ce gars. On ne va pas dire qu’il a mis tout le monde d’accord ce soir (mardi), loin de là, on va se calmer tout de suite, mais au moins on a vu quelque chose. J’ai vu des gestes techniques, alors que je n’avais pas vu grand chose de lui. On va être un peu patient avec lui quand même », a jugé le journaliste de RMC Sport.