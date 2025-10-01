OM - Le transfert légendaire qui fait parler : «On va se calmer»

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM a cassé sa tirelire pour recruter Igor Paixao, arraché à l'Ajax pour une somme proche de 35M€ (bonus compris). Recrue la plus cher de l'histoire du club marseillais, l'attaquant brésilien de 25 ans a inscrit un doublé ce mardi soir contre l'Ajax. Malgré tout, Daniel Riolo refuse de s'enflammer.

Pour renforcer son attaque, l'OM s'est jeté sur Igor Paixao lors du dernier mercato estival. Grâce à une offre à hauteur de 35M€, bonus compris, le club présidé par Pablo Longoria a fait plier la direction de Feyenoord.

OM : Paixao s'est réveillé contre l'Ajax Arrivé le 1er aout à l'OM, Igor Paixao est la recrue la plus cher de l'histoire du club. Toutefois, le Brésilien a eu beaucoup de mal à s'adapter à ses nouvelles couleurs, étant passé à côté de ses premiers matchs. Mais ce mardi, Igor Paixao a fait forte impression face à l'Ajax, ayant inscrit un doublé.