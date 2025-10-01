Mauvaise nouvelle à l'OM, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La soirée était presque parfaite pour l'OM qui a dominé l'Ajax Amsterdam très largement pour le retour de la Ligue des champions au stade Vélodrome (4-0). Cependant, les Marseillais ont perdu Facundo Medina sur blessure. Et après la rencontre, Medhi Benatia n'avait pas de bonne nouvelle concernant le défenseur argentin.

Pour le retour de la Ligue des champions au Stade Vélodrome, l'OM n'a pas fait dans le détail en s'imposant très largement contre l'Ajax Amsterdam (4-0). Mais la soirée a été gâchée par la blessure de Facundo Medina qui semble se tordre la cheville après un contact avec un joueur adverse. Et si la gravité de la blessure de l'ancien joueur du RC Lens n'est pas encore connue, Medhi Benatia n'est pas très optimiste.

Benatia inquiet pour Medina « Oui, aussi bien ce soir que dans les matchs entre les deux, comme le Classico ou à Strasbourg, des rencontres difficiles mais bien gérées. Je suis content pour le coach. Quand tu fais venir des joueurs tardivement, il est toujours difficile que la mayonnaise prenne, mais on a vu de belles phases de jeu, en transition comme sur attaques placées », se réjouit-il en zone mixte avant d'évoquer la blessure de Facundo Medina.