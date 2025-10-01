Clash à l’OM : L’embrouille qui finit sur un transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par l'OM durant seulement six mois la saison dernière, Elye Wahi n'a pas réussi à convaincre dans les rangs du club phocéen. Le buteur français, qui évolue désormais à l'Eintracht Francfort, livre les coulisses de son départ et révèle une embrouille ayant incité les dirigeants de l'OM à le vendre en janvier 2025.

L'OM avait mis le paquet à l'été 2024 pour recruter Elye Wahi en provenance du RC Lens, avec un transfert évalué aux alentours de 27M€. Mais au bout de seulement six mois, le buteur de 22 ans a été poussé au départ et s'est engagé avec l'Eintracht Francfort dès le mercato hivernal suivant. Il faut dire que Wahi avait du mal à performer avec l'OM sur le terrain, mais l'ambiance n'était vraisemblablement pas au top non plus dans les coulisses...

Le départ provoqué par une absence Interrogé par France Football, Wahi se livre sans détour sur son départ précipité de l'OM, et évoque notamment un léger clash avec ses dirigeants lié à un retard qui était selon lui justifié : « Il n’y a eu qu’un retard, pour un rendez-vous chez un médecin, alors que j’avais prévenu. Je pense que ça a été le déclic (pour la direction de l’OM), mais Medhi et le coach De Zerbi m’ont beaucoup donné, et j’aurais pu travailler encore plus », indique Wahi.