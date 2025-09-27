OM-PSG : Clash à Marseille, Benatia intervient !

Alexis Brunet

Lundi soir, les nerfs étaient tendus dans les couloirs du Vélodrome. Alors que l’OM s’imposait face au PSG, un clash a eu lieu entre Luis Campos, Pierre-Emile Hojbjerg et Achraf Hakimi. Finalement, c’est l’arrivée d’un quatrième personnage, Medhi Benatia, qui a permis à la pression de retomber et que le conflit ne s’envenime pas plus.

Cette saison, le PSG est tombé dès la cinquième journée. Lundi soir, sur la pelouse de l’OM, les Parisiens ont perdu le premier Classique en championnat à cause de Nayef Aguerd, buteur en première période. Une belle opération pour les Marseillais qui n’avaient pas réussi à s’imposer face au club de la capitale en championnat depuis près de 14 ans.

Ambiance tendue au Vélodrome Les matchs entre l’OM et le PSG sont réputés pour être très chauds et le dernier en date n’a pas dérogé à la règle. Comme le rapporte Ligue 1+, un clash a eu lieu dans les couloirs du Vélodrome. Tout part de Luis Campos qui se plaint d’avoir été insulté par Azyz Mady Mogne, le coordinateur sportif marseillais. « Déjà à la mi-temps, il y en a un qui est arrivé et qui a dit ''sors d'ici connard.'' Un mec de la sécurité qui arrive ici et qui dit : ''sors d'ici connard''. Je ne peux pas admettre ça... » Par la suite, c’est Pierre-Emile Hojbjerg qui a mis son nez dans cette histoire en s’adressant au directeur sportif parisien. « Eh toujours toi, toujours toi. Toujours lui. Tous les week-ends, on te voit, toi. »