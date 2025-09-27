«Con*nard» : Son départ est réclamé, le boss du PSG craque en direct !

Alexis Brunet

Lundi dernier, le PSG et l’OM se sont affrontés pour le premier Classique de la saison. Le club phocéen s’est imposé 1-0 dans une rencontre sous haute tension. À la mi-temps, Luis Campos s’est notamment plaint d’avoir été insulté par le coordinateur sportif marseillais Azyz Mady Mogne, qui lui aurait également demandé, pas forcément poliment, de partir.

Cela faisait des années que ce n’était pas arrivé. Lundi dernier, l’OM a enfin pu regoûter au parfum d’une victoire face au PSG à domicile en Ligue 1. Le club phocéen s’est imposé 1-0 dans le premier Classique de la saison, grâce à un but de la recrue Nayef Aguerd en première période.

Luis Campos était très énervé Lors de ce genre de match, les nerfs sont souvent mis à rude épreuve et les dérapages peuvent arriver rapidement. Ce samedi, Ligue 1+ a d’ailleurs dévoilé un extrait qui s’est passé après la rencontre où l’on voit Luis Campos vouloir parler à l’arbitre de la rencontre. Le directeur sportif du PSG affirme notamment avoir été insulté par Azyz Mady Mogne, le coordinateur sportif de l’OM, qui lui aurait également demandé de s’en aller. « Déjà à la mi-temps, il y en a un qui est arrivé et qui a dit ''sors d'ici connard.'' Un mec de la sécurité qui arrive ici et qui dit : ''sors d'ici connard''. Je ne peux pas admettre ça... »