Dembélé - PSG : Le rendez-vous avec une célébrité !

Alexis Brunet

Ce samedi soir, le PSG reçoit Auxerre pour le compte de la sixième journée de Ligue 1. Après le match, Ousmane Dembélé viendra présenter son Ballon d’or au public du Parc des princes. Ce n’est pas tout, puisque dans la foulée le club de la capitale a prévu un petit concert avec une star du rap, PLK.

Avant de se déplacer sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions, le PSG doit bien gérer son match de Ligue 1. Les Parisiens reçoivent Auxerre ce samedi soir et ils voudront retrouver le chemin de la victoire après la défaite contre l’OM lundi dernier (1-0).

Beaucoup d’absents côté PSG Malheureusement, Luis Enrique va devoir faire sans certains de ses cadres face à l’AJA. Le club de la capitale doit faire face à de nombreuses blessures et Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Marquinhos et Joao Neves ne sont pas dans le groupe. Le coach parisien a donc dû faire appel à de nombreux jeunes comme Mathis Jangeal (17 ans), Yanis Khafi (17 ans), Quentin Ndjantou (18 ans) et Wassim Slama (17 ans).