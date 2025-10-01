L'OM boucle trois transferts, une masterclass annoncée !

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a renforcé considérablement sa défense. En effet, les dirigeants marseillais ont recruté à la fois Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri durant l'intersaison. Interrogé ce mardi soir, Daniel Riolo a tenu à mettre en lumière le recrutement de l'OM.
Grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1 la saison dernière, l'OM de Roberto De Zerbi a composté son billet pour la Ligue des Champions 2025-2026. Pour faire bonne figure en C1, les hautes sphères marseillaises ont étoffé minutieusement leur défense.
L'OM a recruté Aguerd, Pavard et Palmieri
Pour renforer son arrière garde, l'OM s'est attaché les services de Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et d'Emerson Palmieri. Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a totalement validé ces transferts.
«Ce n’est pas rien d’avoir fait venir ces joueurs»
« Il y a même pas un mois, les principaux défauts de l’OM, c’était toujours derrière. Ce n’est quand même pas rien d’avoir fait venir ces joueurs. C’est là que tu vois l’expérience et le niveau, eux ont les deux. Aguerd, moi ça me plait vraiment. Ce que fait ce gars là dans l’anticipation, dans les interceptions et ce qu’il est capable de faire balle au pied, c’est franchement admirable. Pavard, je vais le répéter toute l’année, je n’ai jamais compris comment ce joueur avait pu être à ce point sous-estimé. C’est vrai qu’il nous a pas mal agacés en équipe de France, et parfois on a peut-être été un peu durs, mais ce gars là a apporté énormément à l’OM. C’est un vrai taulier. Emerson aussi », a déclaré Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.