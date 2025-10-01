L'OM boucle trois transferts, une masterclass annoncée !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a renforcé considérablement sa défense. En effet, les dirigeants marseillais ont recruté à la fois Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et Emerson Palmieri durant l'intersaison. Interrogé ce mardi soir, Daniel Riolo a tenu à mettre en lumière le recrutement de l'OM.

Grâce à sa place de dauphin du PSG en Ligue 1 la saison dernière, l'OM de Roberto De Zerbi a composté son billet pour la Ligue des Champions 2025-2026. Pour faire bonne figure en C1, les hautes sphères marseillaises ont étoffé minutieusement leur défense.

L'OM a recruté Aguerd, Pavard et Palmieri Pour renforer son arrière garde, l'OM s'est attaché les services de Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et d'Emerson Palmieri. Présent dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a totalement validé ces transferts.