Transferts : Galère à l'OM, il annonce la fin en direct !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a fait le nécessaire pour renforcer son arrière garde. En effet, le club olympien s'est offert à la fois Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et Emerson Palmieri. Interrogé sur l'OM ce mardi, Eric Di Meco a totalement validé son recrutement défensif.

Lors de l'exercice 2024-2025, l'OM a réussi à terminer à la deuxième place de la Ligue 1. Pourtant, l'écurie emmenée par Roberto De Zerbi avait de sérieux problèmes en défense.

OM : Pavard, Aguerd et Palmieri sont déjà des tauliers Qualifié pour la Ligue des Champions 2025-2026, l'OM a fait le nécessaire pour renforcer sa ligne de derrière. Grâce aux arrivées de Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et d'Emerson Palmieri, le club marseillais a réglé ses soucis défensifs. Du moins, c'est ce qu'affirme Eric Di Meco.