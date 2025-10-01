Transferts : Galère à l'OM, il annonce la fin en direct !

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a fait le nécessaire pour renforcer son arrière garde. En effet, le club olympien s'est offert à la fois Nayef Aguerd, Benjamin Pavard et Emerson Palmieri. Interrogé sur l'OM ce mardi, Eric Di Meco a totalement validé son recrutement défensif.
Lors de l'exercice 2024-2025, l'OM a réussi à terminer à la deuxième place de la Ligue 1. Pourtant, l'écurie emmenée par Roberto De Zerbi avait de sérieux problèmes en défense.
OM : Pavard, Aguerd et Palmieri sont déjà des tauliers
Qualifié pour la Ligue des Champions 2025-2026, l'OM a fait le nécessaire pour renforcer sa ligne de derrière. Grâce aux arrivées de Benjamin Pavard, Nayef Aguerd et d'Emerson Palmieri, le club marseillais a réglé ses soucis défensifs. Du moins, c'est ce qu'affirme Eric Di Meco.
«Les défauts que tu avais la saison dernière, c’est gommé»
« Quand tu vois arriver autant de joueurs à la trêve, tu te dis est-ce que la mayonnaise va prendre rapidement ? Sauf que les trois derniers qui arrivent, ceux qui étaient les plus attendus, des défenseurs de haut niveau, les Aguerd, Pavard et Emerson, ce sont déjà les tauliers de l’équipe. Ça veut dire que les défauts que tu avais la saison dernière, c’est gommé. Tu as des soucis en moins avec des garçons qui ont l’expérience de haut niveau et ça change l’équipe », a estimé Eric Di Meco, ancien arrière gauche de l'OM, sur les ondes de RMC Sport.