Coup de théâtre à l'OM : De Zerbi réclame un «joueur de niveau international», c'est bouclé !

Il se présente déjà comme l'un des plus gros coups du mercato à l'OM. Recruté pour 23M€ en provenance de West Ham, Nayef Aguerd s'est imposé comme le patron de l'arrière-garde marseillaise. Et comme le révèle Medhi Benatia, c'est Roberto De Zerbi qui est à l'origine de ce transfert.

C'est un transfert qui était passé quasiment inaperçu face à la signature de Benjamin Pavard, mais l'arrivée de Nayef Aguerd est un très gros coup pour l'OM. Recruté pour 23M€ en provenance de West Ham, l'international marocain s'est imposé comme un leader à Marseille. Et alors que Medhi Benatia semblait être à l'origine de ce deal grâce à sa proximité avec l'entourage de Nayef Aguerd, le dirigeant marseillais assure pourtant que c'est Roberto De Zerbi qui a réclamé cette signature.

De Zerbi est à l'origine du transfert d'Aguerd « Ce n’est pas que grâce à moi qu’il est là. La vérité, c’est le coach qui le voulait ! Aux États-Unis, quand le coach l’a vu, il a dit : "On arrête tout, je veux Nayef Aguerd". Les négociations ont été longues mais on le suivait depuis un moment », révèle le directeur sportif de l'OM en zone mixte, avant d'en rajouter une couche.