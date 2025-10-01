De Zerbi : Une grosse bagarre annoncée à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il n’a disputé que trois matchs officiels depuis son arrivée à l’OM à l’été 2024, Jeffrey de Lange s’attend à jouer beaucoup plus cette saison. Barré par la concurrence de Geronimo Rulli à son poste, le gardien âgé de 27 ans a assuré que cette saison serait différente et que Roberto De Zerbi avait l’intention de faire plus tourner.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de Go Ahead Eagles, Jeffrey de Lange (27 ans) doit se contenter d’un rôle de doublure depuis qu’il est à l’OM. Le Néerlandais est derrière Geronimo Rulli (33 ans) dans la hiérarchie des gardiens et n’a disputé que deux matchs en Coupe de France la saison dernière, mais il s’attend à ce que cela soit différent cette année.

« Cette année sera très différente de la précédente » « Je sais simplement que cette année sera très différente de la précédente. Parce que nous jouons trois matchs par semaine. Il n'est pas certain à 100 % que je serai titulaire pour l'un de ces trois matchs, car on ne sait jamais ce qui peut se passer pendant la semaine ou quand on peut être blessé. Mais l'entraîneur veut faire tourner davantage ses joueurs, comme il le faisait déjà dans son ancien club », a assuré Jeffrey de Lange, dans un entretien accordé à NOS.