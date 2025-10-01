De Zerbi : Une grosse bagarre annoncée à l’OM !

S’il n’a disputé que trois matchs officiels depuis son arrivée à l’OM à l’été 2024, Jeffrey de Lange s’attend à jouer beaucoup plus cette saison. Barré par la concurrence de Geronimo Rulli à son poste, le gardien âgé de 27 ans a assuré que cette saison serait différente et que Roberto De Zerbi avait l’intention de faire plus tourner.
Arrivé à l’été 2024 en provenance de Go Ahead Eagles, Jeffrey de Lange (27 ans) doit se contenter d’un rôle de doublure depuis qu’il est à l’OM. Le Néerlandais est derrière Geronimo Rulli (33 ans) dans la hiérarchie des gardiens et n’a disputé que deux matchs en Coupe de France la saison dernière, mais il s’attend à ce que cela soit différent cette année.
« Cette année sera très différente de la précédente »
« Je sais simplement que cette année sera très différente de la précédente. Parce que nous jouons trois matchs par semaine. Il n'est pas certain à 100 % que je serai titulaire pour l'un de ces trois matchs, car on ne sait jamais ce qui peut se passer pendant la semaine ou quand on peut être blessé. Mais l'entraîneur veut faire tourner davantage ses joueurs, comme il le faisait déjà dans son ancien club », a assuré Jeffrey de Lange, dans un entretien accordé à NOS.
« Si le coach me fait jouer, je suis prêt »
Titulaire en Ligue 1 le 12 septembre dernier contre Lorient (4-0) en raison de retour tardif de sélection de Geronimo Rulli, il avait déjà confié son envie d’avoir plus de temps de jeu cette saison : « Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de matchs, donc nous avons besoin de tout le monde, moi y compris. C’est différent de la saison dernière où il n’y avait qu’un match par semaine. Là, on joue trois fois par semaine. Pour moi, c’est une opportunité. Comme je l’ai dit, si le coach me fait jouer, je suis prêt. »