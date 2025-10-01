Riolo annonce un «très grand joueur» à l'OM !

Amadou Diawara

Buteur face à l'Ajax ce mardi soir, Mason Greenwood a été l'un des grands artisans de la victoire écrasante de l'OM. Interrogé sur le numéro 10 de Roberto De Zerbi, Daniel Riolo n'a pas tari d'éloges à son égard. En effet, le journaliste français a affirmé que Mason Greenwood était capable de devenir un très grand joueur.

Ce mardi soir, l'OM a affronté l'Ajax au Vélodrome, et ce, pour le compte de la deuxième journée de la phase régulière en Ligue des Champions. A la surprise générale, les hommes de Roberto De Zerbi ont étrillé les Lanciers (4-0).

OM : Riolo s'enflamme pour Greenwood Très en vue ce mardi soir, Mason Greenwood a inscrit le troisième but de l'OM face à l'Ajax. Présent dans l'After Foot après le coup de sifflet final de la rencontre, Daniel Riolo s'est totalement enflammé pour le numéro 10 olympien.