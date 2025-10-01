OM - Benatia : L'annonce historique qui met le feu à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM a vécu une soirée de rêve pour ses retrouvailles avec la Ligue des champions à domicile. Faciles vainqueurs de l'Ajax Amsterdam (4-0), les Marseillais lancent leur campagne européenne après une défaite face au Real Madrid pour débuter. D'ailleurs, Medhi Benatia rappelle qu'il s'agissait d'une soirée historique à tout point de vue pour l'OM.

Mardi soir, l'OM a réalisé une magnifique performance contre l'Ajax Amsterdam (4-0) pour les retrouvailles entre le Stade Vélodrome et la Ligue des champions. Pour l'occasion, l'enceinte phocéenne a battu un record d'affluence qui datait d'octobre 2023 et une rencontre contre l’AEK Athènes où 65 096 spectateurs étaient réunis. De quoi réjouir Medhi Benatia.

Record d'affluence pour l'OM en Ligue des champions « Ça fait plaisir, beaucoup de satisfaction, aussi bien dans le jeu que sur le résultat. On avait un stade plein, je crois même un record d’affluence ce soir, c’est magnifique. Le soutien est toujours là et on connaît le passé récent en Ligue des Champions, un peu compliqué », lâche le directeur sportif de l'OM en zone mixte, avant de poursuivre.