Aubameyang, le coup historique à l’OM !

Titulaire ce mardi soir face à l’Ajax Amsterdam, pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions, Pierre-Emerick Aubameyang s’est distingué par deux passes décisives et son quatrième but de la saison toutes compétitions confondues. L’international gabonais est ainsi devenu le plus vieux buteur de l’histoire de l’OM en Coupe d’Europe.
Le retour de la Ligue des champions au Stade Vélodrome trois ans après a tenu toutes ses promesses. L’OM a déroulé lors de la réception de l’Ajax Amsterdam (4-0) ce mardi soir lors de la deuxième journée de C1 et a rapidement pris les devants grâce à un doublé d’Igor Paixao.
Deux passes décisives et un but pour Aubameyang
Mason Greenwood a ensuite permis à l’OM de prendre trois buts d’avance, sur un service de Pierre-Emerick Aubameyang, déjà passeur décisif sur l'ouverture du score de son équipe. En deuxième période, l’international gabonais (79 sélections, 35 buts) a lui aussi trouvé le chemin des filets, inscrivant le quatrième but des Marseillais.
Aubameyang plus vieux buteur de l’histoire de l’OM en Coupe d’Europe
Comme indiqué par Stats Foot, à 36 ans et 3 mois, Pierre-Emerick Aubameyang est devenu le plus vieux buteur de l’histoire de l’OM en Coupe d’Europe. Il devance Jean Tigana (35 ans et 4 mois), qui avait marqué contre Lech Poznan en Coupe des clubs champions le 7 novembre 1990 (6-1).