Aubameyang, le coup historique à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Titulaire ce mardi soir face à l’Ajax Amsterdam, pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions, Pierre-Emerick Aubameyang s’est distingué par deux passes décisives et son quatrième but de la saison toutes compétitions confondues. L’international gabonais est ainsi devenu le plus vieux buteur de l’histoire de l’OM en Coupe d’Europe.

Le retour de la Ligue des champions au Stade Vélodrome trois ans après a tenu toutes ses promesses. L’OM a déroulé lors de la réception de l’Ajax Amsterdam (4-0) ce mardi soir lors de la deuxième journée de C1 et a rapidement pris les devants grâce à un doublé d’Igor Paixao.

Deux passes décisives et un but pour Aubameyang Mason Greenwood a ensuite permis à l’OM de prendre trois buts d’avance, sur un service de Pierre-Emerick Aubameyang, déjà passeur décisif sur l'ouverture du score de son équipe. En deuxième période, l’international gabonais (79 sélections, 35 buts) a lui aussi trouvé le chemin des filets, inscrivant le quatrième but des Marseillais.