Transfert d’Aubameyang : L’OM fait une révélation !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Rapatrié par l'OM un an après son exil en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang fait beaucoup de bien en ce début de saison. Roberto De Zerbi se livre sur le climat actuel au sein du club phocéen où les nouvelles recrues apportent beaucoup, et le coach de l'OM souligne la détermination d'Aubameyang à être de nouveau transféré au Vélodrome cet été.

Du haut de ses 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang n'en a pas terminé avec le plus haut niveau puisque le buteur gabonais a décidé de revenir à l'OM durant le mercato estival après une saison dans les rangs du club saoudien d'Al-Qadsiah. Un renfort offensif de tout premier choix pour Roberto De Zerbi, qui a d'ailleurs révélé lundi en conférence de presse qu'Aubameyang souhaitait absolument revenir à l'OM cet été.

« Aubameyang voulait revenir » « L’équilibre vient aussi de l’envie des joueurs de rejoindre Marseille. Aubameyang voulait revenir, Medina est venu avec enthousiasme, d’autres ont fait des sacrifices économiques. Cela crée un groupe uni. L’équilibre, c’est aussi accepter victoires et défaites », indique le coach italien de l'OM sur les recrues du mercato, dont Pierre-Emerick Aubameyang.