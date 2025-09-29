PSG - Transfert d’une star : C’est confirmé au Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, un transfert XXL aurait pu avoir lieu entre le PSG et le Real Madrid. Le club parisien s’est notamment penché sur une possible arrivée de Rodrygo, qui n’est plus indiscutable au sein du club madrilène. A ce propos, la presse espagnole a confirmé que Xabi Alonso a fait reculer le Brésilien dans sa hiérarchie.

Un été plutôt calme au PSG au niveau des transferts. Mais le club parisien aurait également pu formuler une énorme offre pour une star du Real Madrid lors de ce mercato estival ! En effet, comme l’a récemment confirmé le journaliste Fabrizio Romano, le PSG était bel et bien intéressé par Rodrygo.

Rodrygo déclassé au Real Ne souhaitant plus jouer sur le côté droit de l’attaque madrilène, le Brésilien est désormais en concurrence avec son compatriote Vinicius Jr pour une place de titulaire à gauche. Cependant, et comme le confirme MARCA, Rodrygo n’est plus du tout vu comme un élément indispensable au sein du Real.