PSG - Transfert d’une star : C’est confirmé au Real Madrid !

Cet été, un transfert XXL aurait pu avoir lieu entre le PSG et le Real Madrid. Le club parisien s’est notamment penché sur une possible arrivée de Rodrygo, qui n’est plus indiscutable au sein du club madrilène. A ce propos, la presse espagnole a confirmé que Xabi Alonso a fait reculer le Brésilien dans sa hiérarchie.
Un été plutôt calme au PSG au niveau des transferts. Mais le club parisien aurait également pu formuler une énorme offre pour une star du Real Madrid lors de ce mercato estival ! En effet, comme l’a récemment confirmé le journaliste Fabrizio Romano, le PSG était bel et bien intéressé par Rodrygo.
Rodrygo déclassé au Real
Ne souhaitant plus jouer sur le côté droit de l’attaque madrilène, le Brésilien est désormais en concurrence avec son compatriote Vinicius Jr pour une place de titulaire à gauche. Cependant, et comme le confirme MARCA, Rodrygo n’est plus du tout vu comme un élément indispensable au sein du Real.
Une opportunité à saisir
Xabi Alonso lui préfère Vinicius Jr à gauche, tandis que sur l’aile droite, le jeune entraîneur espagnol privilégie des options comme Arda Güler ou Franco Mastantuono. Comme l’explique MARCA, cet été, le Real Madrid n’a pas franchement souhaité se séparer de Rodrygo cet été, conscient du potentiel du numéro 11. Mais désormais limité en temps de jeu, le crack de 24 ans doit de nouveau faire ses preuves afin de s’imposer chez les Merengue.