Transferts : Après la bagarre, l'OM annonce une révolution !

Amadou Diawara

Dès la fin de la première journée de Ligue 1, l'OM a plongé dans la crise. D'ailleurs, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en sont venus aux mains juste après la défaite contre le Stade Rennais. Alors que le calme et la sérénité sont revenus à l'OM, Roberto De Zerbi a affirmé qu'il y avait eu un déclic à la fin du mercato.

L'OM est tombé d'entrée en Ligue 1. En effet, la bande à Mason Greenwood s'est inclinée à Rennes lors de la première journée du championnat (1-0, le 15 aout). Un résultat qui a provoqué une crise à l'OM. D'ailleurs, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans l'un des vestiaires du Roazhon Park.

Après la crise, l'OM nage dans le bonheur Choqués par la violence d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe, les dirigeants de l'OM ont fait le nécessaire pour les envoyer ailleurs. Et les deux hommes ont fini par migrer en Italie. Le premier à l'AC Milan et le second à Bologne. En parallèle, l'OM a enflammé le mercato pour se renforcer. D'ailleurs, à en croire Roberto De Zerbi, les recrues marseillaises ont provoqué un déclic au sein du club, qui a retrouvé le calme et la sérénité.