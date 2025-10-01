PSG : Coup de tonnerre, une signature surprise annoncée ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Plutôt discret sur le mercato estival l’été dernier, le PSG va forcément se montrer attentif aux opportunités de marché dans les prochains mois. Alors qu’un départ de Marquinhos pourrait être dans les tuyaux dans les prochains mois, le club de la capitale serait intéressé par un défenseur évoluant au FC Barcelone.

Le PSG a réalisé un mercato estival logique. Après son titre de champion d’Europe, le club de la capitale a préféré boucler peu de recrues, mais a recruté à des postes clés. Ainsi, les dirigeants parisiens ont décidé de miser sur Illya Zabarnyi et sur Lucas Chevalier.

Le PSG pourrait recruter un défenseur L’arrivée du défenseur central ukrainien s’inscrit dans un processus de succession de Marquinhos. Ayant décidé de rempiler au PSG, le capitaine brésilien n’est cependant pas éternel, et les dirigeants parisiens le savent pertinemment. Ainsi, Paris commence tout doucement à étudier ses options pour la suite. Et à en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole, le PSG pourrait décider de piocher au sein de l’effectif du FC Barcelone.