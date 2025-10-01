PSG : Coup de tonnerre, une signature surprise annoncée ?

Plutôt discret sur le mercato estival l’été dernier, le PSG va forcément se montrer attentif aux opportunités de marché dans les prochains mois. Alors qu’un départ de Marquinhos pourrait être dans les tuyaux dans les prochains mois, le club de la capitale serait intéressé par un défenseur évoluant au FC Barcelone.
Le PSG a réalisé un mercato estival logique. Après son titre de champion d’Europe, le club de la capitale a préféré boucler peu de recrues, mais a recruté à des postes clés. Ainsi, les dirigeants parisiens ont décidé de miser sur Illya Zabarnyi et sur Lucas Chevalier.
Le PSG pourrait recruter un défenseur
L’arrivée du défenseur central ukrainien s’inscrit dans un processus de succession de Marquinhos. Ayant décidé de rempiler au PSG, le capitaine brésilien n’est cependant pas éternel, et les dirigeants parisiens le savent pertinemment. Ainsi, Paris commence tout doucement à étudier ses options pour la suite. Et à en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole, le PSG pourrait décider de piocher au sein de l’effectif du FC Barcelone.
Eric Garcia suivi par le PSG
En effet, le média catalan SPORT révèle ce mercredi que le PSG suit attentivement la situation d’Eric Garcia. Âgé de 24 ans, le défenseur du Barça arrive en fin de contrat à l’issue de la saison. Le club parisien est donc intéressé, et sait que dès janvier, il pourra négocier avec Eric Garcia. A suivre...