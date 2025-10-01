OM - Transfert : L'annonce qui ne va pas plaire à Rabiot !

Amadou Diawara

Après sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été poussé vers la sortie par l'OM. Alertée par la situation de l'international français, l'AC Milan en a profité pour boucler son transfert, et ce, pour une somme proche de 7M€. Parti il y a seulement un mois, Adrien Rabiot a déjà été oublié à l'OM d'après Daniel Riolo.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre de la même année. Un an plus tard, l'international français a déjà changé d'air.

Après un an à l'OM, Rabiot a rejoint l'AC Milan Après la défaite de l'OM à Rennes (1-0, le 15 aout), Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus dans un vestiaire du Roazhon Park. Choquée par la violence des deux hommes, la direction olympienne a décidé de les envoyer ailleurs. Alors que Jonathan Rowe a rejoint Bologne, Adrien Rabiot s'est engagé en faveur de l'AC Milan, ayant couté environ 7M€ aux Rossoneri. Et d'après Daniel Riolo, le milieu de terrain de 30 ans ne manque pas du tout à l'OM.