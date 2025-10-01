OM : Benatia confirme un transfert de folie à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato estival, l'OM n'a pas chômé et a totalement chamboulé son effectif recrutant pas moins de 12 joueurs, dont Igor Paixao qui est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen après son transfert en provenance de Feyenoord pour 35M€, bonus compris. Et alors qu'il a connu des débuts compliqués à Marseille, l'ailier brésilien a débloqué son compteur en inscrivant un doublé contre l'Ajax Amsterdam (4-0). Medhi Benatia s'enflamme donc pour Igor Paixao.

Benatia s'enflamme pour Paixao « Quand je regarde le mercato et les prix des ailiers cet été, il est dans les standards. Il a été meilleur joueur de son championnat l’an dernier et a prouvé en Ligue des Champions. On l’a suivi deux mois malgré sa blessure », assure-t-il en zone mixte avant de poursuivre.