Mercato : Neymar et Verratti virés du PSG, l’annonce fatale de Luis Enrique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entraîneur du PSG depuis l'été 2023, Luis Enrique n'a pas hésité à faire un grand ménage dès son arrivée. Stars du club de la capitale, Neymar et Marco Verratti ont alors fait les frais de l'arrivée du technicien ibérique. Il faut dire qu'en débarquant sur le banc du PSG, Luis Enrique aurait été très clair.

L'été 2023 a été un tournant au PSG. Alors que c'est à cette date que Luis Enrique a pris place sur le banc parisien, c'est au même moment que la politique des stars à Paris a pris fin. On a ainsi pu le voir avec les départs de Neymar et Marco Verratti, deux joueurs sur lesquels Luis Enrique ne comptait pas au PSG.

« Il dit tout de suite que ça ne sera pas possible » Invité de Colinterview, Fabrice Hawkins a raconté comment Luis Enrique en est arrivé à pousser Neymar et Marco Verratti vers la sortie au PSG. Le journaliste de RMC a alors expliqué : « La vision de Luis Enrique sur Neymar et Verratti quand il arrive ? Il faut se souvenir qu’il arrive à l’été 2023, il y a encore toutes les stars, Messi arrive en fin de contrat et on sait déjà qu’il va partir. Lui, dans ses discussions avec les dirigeants, il est assez clair. Il dit tout de suite que ça ne sera pas possible d’entraîner une équipe où il y a autant de stars ».