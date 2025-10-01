EXCLU - Mercato : Le FC Nantes boucle la signature d’un top joueur !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après avoir vendu Nathan Zézé en Arabie Saoudite, le FC Nantes vient de sortir une nouvelle perle en défense : Tylel Tati. Un talent qui, selon nos informations, va signer son premier contrat professionnel chez les Canaris.

La formation nantaise se porte bien. Les talents de la Jonelière alimentent régulièrement l’équipe première et le club profite même de son savoir-faire pour vendre à prix d’or le fruit de cette formation qui a longtemps fait la réputation des Canaris. L’été dernier, le jeune et prometteur Nathan Zézé a rejoint Neom, en Arabie Saoudite, pour plus de 20 millions d’euros. Et pour succéder au défenseur français, Luis Castro fait confiance à une nouvelle perle de la formation jaune et verte.