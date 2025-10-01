EXCLU - Mercato : Le FC Nantes boucle la signature d’un top joueur !

Après avoir vendu Nathan Zézé en Arabie Saoudite, le FC Nantes vient de sortir une nouvelle perle en défense : Tylel Tati. Un talent qui, selon nos informations, va signer son premier contrat professionnel chez les Canaris.
La formation nantaise se porte bien. Les talents de la Jonelière alimentent régulièrement l’équipe première et le club profite même de son savoir-faire pour vendre à prix d’or le fruit de cette formation qui a longtemps fait la réputation des Canaris. L’été dernier, le jeune et prometteur Nathan Zézé a rejoint Neom, en Arabie Saoudite, pour plus de 20 millions d’euros. Et pour succéder au défenseur français, Luis Castro fait confiance à une nouvelle perle de la formation jaune et verte.
Tylel Tati va signer
Les supporters du FC Nantes ont découvert il y a quelques semaines le potentiel du jeune Tylel Tati. Défenseur central, il s’impose même comme un titulaire aux yeux du nouveau coach, Luis Castro. Systématiquement aligné depuis le début de la saison (6 sur 6), Tati fait déjà du bruit un peu partout en Europe… Selon nos sources, des écuries anglaises et allemandes (Leipzig, Francfort) sont déjà à l’affût face à l’éclosion de ce top joueur de Ligue 1. Mais le FC Nantes tient une très bonne nouvelle pour le club et ses supporters : Tylel Tati a choisi de rester et de signer son premier contrat professionnel à Nantes ! Un bail de trois saisons pour s’ancrer un peu plus dans le nouveau projet nantais. Une bonne nouvelle, pour le FCN comme pour la Ligue 1.