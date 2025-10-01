Mercato - OM : Benatia confirme déjà un transfert pour 2026 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la belle victoire de l'OM contre l'Ajax Amsterdam (4-0), Medhi Benatia s'est présenté en zone mixte afin de revenir sur certains dossiers du mercato. Il a notamment évoqué le cas Arthur Vermeeren, prêté par le RB Leipzig avec une option d'achat qui ne semble absolument pas poser de problème au club phocéen.

Cet été, l'OM s'est montré très actif sur le marché des transferts, notamment en fin de mercato en misant sur Arthur Vermeeren, prêté par le RB Leipzig. Titulaire mardi soir contre l'Ajax Amsterdam (4-0), à la surprise générale, le milieu de terrain belge a été très intéressant. D'ailleurs, Medhi Benatia assure que son transfert pourrait bien être bouclé de façon définitive à l'issue de la saison.

«On avait déjà essayé de le recruter l’an dernier» « Arthur est un super joueur. On avait déjà essayé de le recruter l’an dernier. Pour son âge, il joue déjà comme un ancien. Premier match au Vélodrome, il était très tranquille », lâche le directeur sportif de l'OM en zone mixte avant d'en rajouter une couche.