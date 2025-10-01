OM : Le coup de gueule de Samir Nasri

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement sur une bonne dynamique avec l'OM, Roberto De Zerbi est régulièrement critiqué pour son tempérament explosif sur le banc de touche. Des attaques que Samir Nasri ne comprend pas, et l'ancien meneur de jeu de l'OM l'a fait savoir sur Canal + mardi soir après la victoire contre l'Ajax.

Pur produit issu du centre de formation de l'OM, Samir Nasri garde un oeil très attentif à l'évolution de son club de coeur. Et mardi soir, après le carton contre l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions (4-0), Nasri a répondu aux critiques au sujet de Roberto De Zerbi, que certains trouvent un peu trop agités sur son banc de touche à chaque match de l'OM.

« On ne voit plus d’entraîneur très calme » « Je ne comprends pas le débat sur son comportement sur le banc de touche. C’est la nouvelle tendance. Tous les nouveaux entraîneurs sont très énergétiques. On ne voit plus d’entraîneur très calme », constate Samir Nasri, qui compare De Zerbi à d'autres entraîneurs de renom.