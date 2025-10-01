OM : De Zerbi annonce un risque, la décision radicale !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Leonardo Balerdi n'a pas joué la moindre minute face à l'Ajax en Ligue des Champions. Présent en conférence de presse d'après-match, Roberto De Zerbi a expliqué sa décision. D'après le coach de l'OM, il n'a pas utilisé son capitaine pour lui éviter une blessure.

Opposé à l'Ajax lors de la deuxième journée de la phase de groupes en Ligue des Champions, l'OM s'est imposé 4-0. En effet, les hommes de Roberto De Zerbi n'ont laissé aucune chance aux Lanciers au Vélodrome. Et pourtant, l'OM était privé de son capitaine : Leonardo Balerdi.

Balerdi - OM : De Zerbi a refusé de prendre un risque S'il figurait sur la feuille de match d'OM-Ajax, Leonardo Balerdi n'a pas été utilisé par Roberto De Zerbi ce mardi soir. Présent en conférence après le carton marseillais, le coach italien a expliqué son choix.