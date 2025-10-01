Coup de théâtre, l'OM annonce un échec sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa première en Ligue des champions, Arthur Vermeeren a livré une prestation très convaincante face à l'Ajax Amsterdam (4-0). Prêté par le RB Leipzig en fin de mercato, le milieu de terrain belge aurait d'ailleurs pus signer bien plutôt à l'OM comme le révèle Medhi Benatia.

Ce n'est probablement pas le nom le plus ronflant du mercato estival impressionnant de l'OM, mais Arthur Vermeeren fait bonne impression pour ses débuts à Marseille. Titulaire contre l'Ajax Amsterdam (4-0) mardi soir pour sa première en Ligue des champions, le milieu de terrain belge, prêté par le RB Leipzig, a livré une prestation très aboutie. Toutefois, Medhi Benatia n'est pas surpris par la qualité du joueur qu'il souhaitait déjà recruter il y a un an.

L'OM avait tenté le coup pour Arthur Vermeeren « Arthur est un super joueur. On avait déjà essayé de le recruter l’an dernier. Pour son âge, il joue déjà comme un ancien. Premier match au Vélodrome, il était très tranquille », révèle le directeur sportif de l'OM en zone mixte avant d'en rajouter une couche.