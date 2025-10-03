Transfert de dernière minute : C’est le soulagement à l’OL !

Après avoir perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze cet été, l’OL a naturellement cherché à recruter dans le secteur offensif cet été. Et dans les ultimes heures du mercato, le club rhodanien a mis la main sur Martin Satriano. L’Uruguayen a d’ailleurs inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs ce jeudi, ce qui a été un grand soulagement pour lui.
L’OL a vécu un mercato particulier cet été. Dans le rouge sur le plan financier, le club rhodanien a été contraint de se séparer de plusieurs de ses meilleurs éléments pour renflouer ses caisses. Dans le secteur offensif, Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze ont quitté le navire. Le premier a signé libre au Neom SC en Arabie Saoudite, et le second a été transféré à Villarreal pour environ 35M€.
Premier but pour Satriano à l'OL !
Dans la foulée, l’OL s’est cherché un nouvel attaquant sur le mercato. Et juste avant que le marché des transferts ne ferme ses portes, les dirigeants lyonnais ont réussi à mettre la main sur Martin Satriano. L’international uruguayen est prêté avec option d’achat par le RC Lens. Il a d’ailleurs inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs ce jeudi lors de la victoire contre le RB Salzbourg en Europa League (2-0).
Satriano soulagé après le RB Salzbourg
Comme le rapporte L’Equipe, Martin Satriano est d’ailleurs apparu particulièrement soulagé sur le terrain après sa première réalisation de la saison. L’attaquant de 24 ans, qui a mis fin à une disette de 522 jours sans marquer, n’a pas caché sa joie. L’ancien de l’Inter a crié de soulagement et embrassé son poignet droit avant d’être félicité par ses coéquipiers. À voir maintenant si Martin Satriano saura enchaîner à l’OL après avoir débloqué son compteur. À suivre...