Transfert de dernière minute : C’est le soulagement à l’OL !

Pierrick Levallet

Après avoir perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze cet été, l’OL a naturellement cherché à recruter dans le secteur offensif cet été. Et dans les ultimes heures du mercato, le club rhodanien a mis la main sur Martin Satriano. L’Uruguayen a d’ailleurs inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs ce jeudi, ce qui a été un grand soulagement pour lui.

L’OL a vécu un mercato particulier cet été. Dans le rouge sur le plan financier, le club rhodanien a été contraint de se séparer de plusieurs de ses meilleurs éléments pour renflouer ses caisses. Dans le secteur offensif, Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze ont quitté le navire. Le premier a signé libre au Neom SC en Arabie Saoudite, et le second a été transféré à Villarreal pour environ 35M€.

Premier but pour Satriano à l'OL ! Dans la foulée, l’OL s’est cherché un nouvel attaquant sur le mercato. Et juste avant que le marché des transferts ne ferme ses portes, les dirigeants lyonnais ont réussi à mettre la main sur Martin Satriano. L’international uruguayen est prêté avec option d’achat par le RC Lens. Il a d’ailleurs inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs ce jeudi lors de la victoire contre le RB Salzbourg en Europa League (2-0).