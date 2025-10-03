Transferts à 121M€ : La grande annonce du PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato cet été. Si le club de la capitale a déboursé 121M€ bonus compris, les Rouge-et-Bleu ne se sont contentés que des transferts de Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, ainsi que de l’arrivée de Renato Marin. Luis Enrique a d’ailleurs envoyé un message très clair à son vestiaire.

Luis Enrique fait confiance au même groupe Comme le rapporte L’Equipe, le technicien du PSG a fait comprendre à son vestiaire qu’il faisait confiance au même groupe que la saison passée. Luis Enrique n’a pas voulu chambouler son effectif, dont il était satisfait. La direction parisienne a donc écouté son entraîneur et n’a pas bouleversé ses plans.