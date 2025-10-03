Transfert de Thauvin : Le RC Lens annonce du très lourd !

Axel Cornic

Après les Tigres au Mexique et l’Udinese en Italie, Florian Thauvin a fait son grand retour en Ligue 1, en signant au RC Lens. Et c’est un pari réussi, puisque l’international français de 32 ans réalise d’excellentes prestations en ce début de saison, sous les ordres de Pierre Sage.

Certains l’avaient peut-être oublié. Il faut dire que Florian Thauvin a quitté la France en 2021, pour tenter une aventure assez surprenante au Mexique. Mais après un retour en Europe avec l’Udinese, le Champion du monde 2018 a décidé de se relancer en Ligue 1 à 32 ans, avec une signature au RC Lens.

« Je suis impatient de vivre la suite avec lui » Ça marche plutôt bien pour le moment, puisque Florian Thauvin est l’un des meilleurs joueurs du Championnat français depuis le début de la saison. Et forcément, Pierre Sage en est ravi ! « Il est passé de la performance à la performance durable. On est très content de ce qu'il fait. Il a dit qu'il en a encore sous pied. Je suis donc impatient de vivre la suite avec lui » a déclaré le coach du RC Lens, en conférence de presse.