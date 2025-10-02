Officiel : Un nouveau phénomène à l’OM, c’est signé !

Si le marché des transferts est actuellement fermé, ça n’empêche pas l’OM d’officialiser des signatures. Ainsi, ce jeudi, le club phocéen a annoncé un accord avec l’un de ses jeunes joueurs. A 18 ans, Max Corbon voit désormais son avenir s’inscrire plus que jamais à l’OM, lui qui vient de parapher son premier contrat professionnel.
Pendant de longues années, la formation a été pointée du doigt à l’OM. Mais voilà que sur la Canebière, la tendance semble désormais s’inverser. En effet, de plus en plus de jeunes joueurs pointent le bout de leur nez, bénéficiant également de la confiance de Roberto De Zerbi. Robinio Vaz, Darryl Bakola… L’avenir est prometteur à l’OM, où on compte désormais sur un nouveau jeune talent : Max Corbon.
Un premier contrat pro pour Corbon à l’OM !
Entre Max Corbon et l’OM, c’est parti pour durer un moment. En effet, ce jeudi, le milieu de terrain de 18 ans a signé son premier contrat professionnel. Ayant officialisé la nouvelle, le club phocéen a fait savoir dans son communiqué : « Notre milieu de terrain, formé au club, a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille ».
Une signature jusqu’en 2029 !
« Né le 13 février 2007, de nationalité franco-suisse, Max Corbon est arrivé au Centre de Formation de l’Olympique de Marseille en 2017-2018. International avec les équipes de jeunes de la Nati, Max a gravi les échelons les uns après les autres jusqu’à être champion de France U17 en 2022-2023 et remporter la Coupe Gambardella en 2024. Le milieu de terrain de 18 ans est aujourd’hui récompensé de son travail en signant son premier contrat professionnel avec son club formateur. Il est désormais engagé avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029 », a-t-on ensuite pu lire de la part de l’OM.