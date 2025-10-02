Officiel : Un nouveau phénomène à l’OM, c’est signé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Si le marché des transferts est actuellement fermé, ça n’empêche pas l’OM d’officialiser des signatures. Ainsi, ce jeudi, le club phocéen a annoncé un accord avec l’un de ses jeunes joueurs. A 18 ans, Max Corbon voit désormais son avenir s’inscrire plus que jamais à l’OM, lui qui vient de parapher son premier contrat professionnel.

Pendant de longues années, la formation a été pointée du doigt à l’OM. Mais voilà que sur la Canebière, la tendance semble désormais s’inverser. En effet, de plus en plus de jeunes joueurs pointent le bout de leur nez, bénéficiant également de la confiance de Roberto De Zerbi. Robinio Vaz, Darryl Bakola… L’avenir est prometteur à l’OM, où on compte désormais sur un nouveau jeune talent : Max Corbon.

Un premier contrat pro pour Corbon à l’OM ! Entre Max Corbon et l’OM, c’est parti pour durer un moment. En effet, ce jeudi, le milieu de terrain de 18 ans a signé son premier contrat professionnel. Ayant officialisé la nouvelle, le club phocéen a fait savoir dans son communiqué : « Notre milieu de terrain, formé au club, a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille ».