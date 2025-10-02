«Reviens vite» : Le retour réclamé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sorti sur blessure mardi lors de la victoire de l’OM face à l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions, Facundo Medina va être éloigné des terrains pendant un moment. L’international argentin souffre d’une entorse de la cheville et sera absent pendant deux mois. Son coéquipier Benjamin Pavard lui a envoyé un message sur les réseaux sociaux.

Après ses victoires contre le PSG (1-0) et Strasbourg (1-2), l’OM en a enchaîné une troisième mardi soir en s’imposant lors de la réception de l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions. Les Olympiens sont sur une dynamique très positive, seule ombre au tableau, la blessure de Facundo Medina.

Medina absent pendant deux mois « Blessé lors de la rencontre face à l'Ajax Amsterdam, hier soir, Facundo Medina souffre d’une entorse de la cheville droite et sera éloigné des terrains près de deux mois. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Facundo et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains », a indiqué l’OM dans un communiqué.