Officiel : L’OM annonce une terrible nouvelle !

Battu par le Real Madrid pour la 1ère journée de Ligue des Champions, l’OM a réussi à s’imposer ce mardi soir à domicile face à l’Ajax Amsterdam. Une victoire avec la manière (4-0), mais il n’y a pas eu que des bonnes nouvelles lors de cette soirée. En effet, l’OM a perdu Facundo Medina sur blessure et le verdict est tombe pour l’Argentin.

Ce mardi soir, le Vélodrome a retrouvé la Ligue des Champions. Alors que l’OM accueillait l’Ajax Amsterdam, le club phocéen a régalé ses supporters. En effet, les joueurs de Roberto De Zerbi ont fait le spectacle, s’imposant très facilement (4-0) grâce à un doublé d’Igor Paixao ainsi que des réalisations de Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang.

Medina absent 2 mois ! L’OM s’est donc imposé, mais le club phocéen a aussi perdu Facundo Medina sur blessure. Et l’Argentin ne reviendra pas avant un moment. En effet, dans un communiqué publié ce mercredi, Marseille a annoncé : « Blessé lors de la rencontre face à l'Ajax Amsterdam, hier soir, Facundo Medina souffre d’une entorse de la cheville droite et sera éloigné des terrains près de deux mois. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Facundo et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains ».