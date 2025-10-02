OM - Transfert de dernière minute : Le joueur parfait a signé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif dans les derniers instants du mercato, l'OM a notamment obtenu le prêt d'Arthur Vermeeren qui a débarqué en provenance du RB Leipzig. Et visiblement, le milieu de terrain belge possède un profil qui correspond parfaitement aux joueurs recherchés par Roberto De Zerbi.

Arrivé dans les dernières heures du mercato, sous la forme d'un prêt en provenance du RB Leipzig, Arthur Vermeeren avait tout du panic buy, surtout après le départ d'Adrien Rabiot, qui allait rejoindre l'AC Milan. Cependant, les premiers pas du milieu de terrain belge tordent le coup à cette idée reçue. A tel point que Jean Butez, qui a côtoyé Arthur Vermeeren au Royal Antwerp, estime que c'est le joueur parfait pour Roberto De Zerbi.

Vermeeren, le joueur parfait pour De Zerbi ? « On pourrait penser que l'effervescence de l'OM ne colle pas à sa personnalité, mais il n'est pas du tout un panic buy puisque son profil colle parfaitement à ce que veut De Zerbi », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.