Départ du PSG : La décision surprise d’un attaquant !

Amadou Diawara

Malgré son statut de remplaçant au PSG, Gonçalo Ramos n'a pas quitté le navire parisien lors du dernier mercato estival. D'après Luis Fernandez, ancien coach et joueur du club rouge et bleu, cela signifie que le numéro 9 de Luis Enrique est satisfait de son statut actuel.

Barré par la concurrence d'Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos doit se contenter d'un rôle de super-sub (remplaçant de luxe) au PSG. Avec la blessure du numéro 10 parisien, le buteur portugais a eu l'opportunité de gagner une place de titulaire provisoirement. Toutefois, Gonçalo Ramos n'a pas su saisir sa chance lorsqu'il a été aligné d'entrée par Luis Enrique.

Ramos accepte son rôle de remplaçant au PSG Interrogé dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, Luis Fernandez s'est prononcé sur la situation de Gonçalo Ramos. D'après l'ancien coach et joueur du PSG, l'attaquant de 24 ans accepte son statut de remplaçant. Autrement, il aurait fait en sorte de changer d'air lors du dernier mercato estival.