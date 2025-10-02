Lamine Yamal - PSG : La sortie qui va rendre fou le FC Barcelone !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant le choc face au PSG (1-2), Lamine Yamal et Pedri n’ont pas hésité à se faire remarquer avec des déclarations qui n’ont pas échappé à leurs adversaires parisiens. Mercredi soir, dans la foulée de leur succès en Catalogne, Gonçalo Ramos et Vitinha sont revenus sur ces provocations.

« Pression? » Lamine Yamal était confiant et n’a pas hésité à la faire savoir avant d’affronter le PSG en Ligue des champions mercredi soir. « Je suis de retour est la mission est aussi de retour », avait fait savoir le crack du Barça sur Instagram, sur la même longueur d’onde que son coéquipier Pedri : « Je pense que c'est l'un des meilleurs matches qu'on puisse jouer en club. Paris est l'un des meilleurs clubs du monde, mais je pense que nous sommes les meilleurs ». Finalement, c’est bien le PSG, très largement amoindri, qui a logiquement battu le FC Barcelone (2-1).

« Si tu es meilleur, tu dois le montrer sur le terrain, pas le dire » Après la partie, les joueurs du PSG n’ont pas manqué de faire référence aux provocations catalanes. « On est champions d’Europe. Je n’ai que ça à dire, a répondu Gonçalo Ramos en zone mixte. Si tu es meilleur, tu dois le montrer sur le terrain, pas le dire ».