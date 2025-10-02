Luis Enrique annonce les deux meilleurs du monde au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, malgré de nombreux absents, le PSG a livré une magnifique prestation pour s'imposer sur la pelouse du FC Barcelone (1-2). Une rencontre une nouvelle fois marquée par les prestations exceptionnelles de Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Pour Luis Enrique, ce sont tout simplement les deux meilleurs latéraux du monde.

Après une première victoire largement maitrisée contre l'Atalanta au Parc des Princes, le PSG avait rendez-vous à Barcelone pour un match beaucoup plus compliqué, d'autant plus que les Parisiens étaient privés de nombreux titulaires dont Joao Neves qui a du abandonner ses partenaires juste avant le coup d'envoi, remplacé par Warren Zaïre-Emery. Et pourtant, le PSG a réussi à s'imposé contre le Barça (2-1).

Luis Enrique s'enflamme pour Hakimi et Mendes Une rencontre notamment marquée par la prestation exceptionnelle des deux latéraux, qui ont chacun délivré une passe décisive. Nuno Mendes a servi Senny Mayulu pour l'ouverture du score, tandis que dans les des dernières minutes, Achraf Hakimi a offert un caviar à Gonçalo Ramos dans les dernières minutes pour assurer la victoire au PSG. Et pour Luis Enrique, c'est tout simple, ce sont les deux meilleurs joueurs du monde à leur poste.