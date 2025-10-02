PSG : Mbappé «pas heureux» avec Luis Enrique, la raison est dévoilée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas connu des derniers mois très faciles au PSG. L'international français a régulièrement été mis sur le banc des remplaçants par Luis Enrique. Un choix fort de la part de l'entraîneur du club de la capitale. De quoi tendre la relation entre Mbappé et le technicien espagnol ?

Quelle était la relation entre Kylian Mbappé et Luis Enrique au PSG ? La question a été posée à Fabrice Hawkins. Invité de Colinterview, le journaliste de RMC s'est confié sur les liens entre le Français et l'Espagnol. Et visiblement, il y a eu de la friture sur la liste à cause d'une décision de Luis Enrique pas vraiment appréciée par Mbappé, aujourd'hui au Real Madrid.

Mbappé mis sur le banc par Luis Enrique « Ils avaient une relation, surtout sur la deuxième partie de saison à partir du moment où Mbappé est parti, en coulisses où Luis Enrique a mis Mbappé sur le banc de touche car il préparait déjà la saison d’après », a d'abord expliqué Fabrice Hawkins.