«Harry Potter» face au PSG, la punchline improbable de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

Ce mercredi, le monde du football va pouvoir assister au choc tant attendu entre le PSG et le FC Barcelone en Ligue des champions. Luis Enrique connaît très bien l’effectif d’Hansi Flick. L’entraîneur espagnol s’est d’ailleurs permis une punchline improbable au sujet de Pedri, qui répondra présent sur le terrain ce mercredi.

Ce choc était très attendu sur la scène européenne, et il va pouvoir régaler les fans de football ce mercredi soir. Le PSG affronte le FC Barcelone en Catalogne pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions. Luis Enrique connaît très bien certains joueurs d’Hansi Flick, pour en avoir eu quelques uns sous ses ordres. L’entraîneur espagnol s’est d’ailleurs permis une punchline assez inattendue en conférence de presse à propos de Pedri, maitre à jouer blaugrana.

«J'espère qu'il n'apportera pas sa baguette magique demain» « Je pense que Pedri me connait très bien, il sait très bien ce qu'on faisait en sélection. Pour moi Pedri c'est sans aucun doute Harry Potter. Et j'espère qu'il n'apportera pas sa baguette magique demain. On va faire de notre mieux pour qu'il participe le moins possible (au jeu du Barça) » a d’abord confié Luis Enrique en conférence de presse.