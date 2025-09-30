PSG : C’est terminé avec Al-Khelaïfi ?

Pierrick Levallet

Entre le PSG et le FC Barcelone, l’histoire n’a pas toujours été rose. Les deux clubs sont entrés en guerre après l’histoire de la remontada en 2017. Mais depuis, les tensions semblent s’être apaisées. La rivalité entre Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta serait désormais terminée. La relation se serait considérablement réchauffée entre les deux parties.

Ce mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions. Ce choc va inévitablement attirer l’attention de la planète football, puisque deux clubs favoris pour la victoire finale vont s’affronter. Par ailleurs, l’histoire entre les pensionnaires de la Ligue 1 et la formation blaugrana ajoute un contexte particulier à la rencontre.

Le PSG et le FC Barcelone en étroite rivalité ? Comme le rapporte RMC Sport, le PSG et le FC Barcelone se sont livrés une étroite rivalité sur la scène européenne après l’affaire de la remontada en 2017. Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta se sont d’ailleurs souvent envoyés des pics par médias interposés. Le président du PSG n’hésitait d’ailleurs pas à attaquer son homologue du FC Barcelone sur la gestion financière du club catalan, souvent dans le rouge ces dernières années.