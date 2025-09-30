Dembélé et Yamal dans la même équipe : L'Espagne annonce une folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Rivaux pour le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal auraient pu évoluer ensemble au FC Barcelone si l'international français n'avait pas rejoint le PSG en 2023. Cependant, du côté du Barça, personne ne regrette ce transfert qui a permis à l'ailier espagnol d'éclore et de s'imposer comme une référence à son poste.

Et si Ousmane Dembélé et Lamine Yamal avaient évolué ensemble ? La question a le mérite d'être posée puisque si l'international français n'avait pas rejoint le PSG en 2023, les deux ailiers auraient pu combiner ensemble. Cependant, selon Marc Duran, un socio situé dans le « Fondo Gol », juste derrière le but « Nord » de Montjuic, aucun regret puisque l'éclosion de Lamine Yamal aurait été ralentie par Ousmane Dembélé.

Au Barça, personne ne regrette Dembélé « Quand Neymar est parti et que le Barça a signé Philippe Coutinho (ex-Liverpool) et Dembélé pour le remplacer, j’étais content. Mais Coutinho a été un bide qu’on a essayé de vendre tous les ans. Et Dembélé… Il faisait un bon match avant de se blesser pour quatre mois », confie-t-il dans des propos accordés au Parisien avant de poursuivre.