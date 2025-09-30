PSG : Luis Enrique avec Guardiola, l’annonce surprise !

Axel Cornic

Passés par le FC Barcelone comme joueurs puis comme entraîneurs, Luis Enrique et Pep Guardiola son souvent comparés. Et c’est encore le cas maintenant que le premier dirige le Paris Saint-Germain, alors que le second est installé en Angleterre à Manchester City depuis des longues années déjà.

Ce mercredi, ce sera sans aucun doute un match spécial pour Luis Enrique. Le coach du PSG reviendra en effet en Catalogne, une région qu’il ne connaît que trop bien pour son passé au FC Barcelone, sur le terrain comme sur le banc. Il y a d’ailleurs connu plusieurs succès importants, mais a toujours été très lié à un autre grand ancien du club barcelonais.

« Ils sont tous deux passionnés par ce qu'ils font » Il s’agit évidemment de Pep Guardiola, avec qui il a d’ailleurs joué par le passé sous les couleurs du FC Barcelone. Et pour certains, les deux se ressemblent beaucoup dans leur manière d’entraîner. « Ils sont différents : des caractères et des personnalités différents. Mais ils sont tous deux passionnés par ce qu'ils font » a expliqué Jordi Roura, sur Sky Sport Italia.