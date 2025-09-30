PSG : L'échec avec cette star... à Barcelone !

Amadou Diawara

Ce samedi soir, le PSG de Luis Enrique a battu l'AJ Auxerre au Parc des Princes. Toutefois, le club de la capitale a perdu Khvicha Kvaratskhelia, sorti sur blessure. Alors que son numéro 7 était incertain pour le déplacement à Barcelone, le PSG a espéré jusqu'au bout. Toutefois, Khvicha Kvaratskhelia est finalement forfait pour le choc de la deuxième journée de la phase régulière en Ligue des Champions.

