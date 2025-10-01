PSG : Luis Enrique évite une nouvelle catastrophe !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce mercredi soir, le PSG se déplaçait sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des champions sans plusieurs de ses joueurs majeurs, à l’image d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Joao Neves en revanche devait être présent et titulaire, mais a été remplacé au dernier moment par Warren Zaïre-Emery.

C’est un PSG grandement diminué qui était opposé au FC Barcelone ce mercredi, pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia étaient absents et Luis Enrique a dû innover pour faire sa composition d’équipe.

De mauvaises sensations à l’échauffement pour Neves En ce sens, Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu étaient tous les deux titulaires au stade de Montjuic, contrairement à Joao Neves. L’international portugais (18 sélections) était pourtant dans le groupe du PSG et devait même démarrer la rencontre face au FC Barcelone. Toutefois, c’est finalement Warren Zaïre-Emery qui a accompagné Vitinha et Fabian Ruiz dans le milieu de terrain parisien.