PSG : Le gros coup de gueule en direct de Samir Nasri !

Privé d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué ce mercredi soir face au FC Barcelone, Luis Enrique a décidé de faire le pari de la jeunesse. En effet, à seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye a été titularisé côté PSG. D’ailleurs, face à certains avis à propos du très jeune attaquant parisien, Samir Nasri n’a pas hésité à hausser le ton.

Ce mercredi soir, pour affronter le FC Barcelone en Ligue des Champions, le PSG n’est pas au complet. En effet, Luis Enrique doit faire avec de grosses blessures, étant privé de Marquinhos, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé. Il a donc fallu revoir toute la ligne offensive. L’entraîneur du PSG a alors décidé de faire confiance à Bradley Barcola et aux très jeunes Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye.

« Laissez lui le temps, il a 17 ans » A seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye est donc titulaire face au FC Barcelone. Alors que le profil du jeune joueur du PSG n’a pas emballé certains sur le plateau du Canal Champions Club, Samir Nasri est lui monté au créneau. « Ce que je remarque, en fait maintenant, il y a des jeunes joueurs qui sont sortis et ils ont trop banalisé l’exceptionnel. Maintenant, un joueur de 17 ans qui fait partie du groupe du PSG, on le trouve au bout de 4 matchs qu’il n’a pas trop… Laissez lui le temps, il a 17 ans », a-t-il lâché pour défendre Mbaye.