PSG : Signature à Barcelone, c’est «une priorité absolue» !

Ayant considérablement allégé sa masse salariale cet été, le PSG se tient prêt à se montrer actif sur le marché des transferts. Selon la presse espagnole, le club de la capitale apprécie réellement le profil d’Eric Garcia (FC Barcelone). Si du côté du Barça, on souhaite clairement prolonger le défenseur central, ce dernier aurait déjà fait son choix.

Auteur d’une saison exceptionnelle, le PSG a réalisé un mercato estival plutôt discret. Le club de la capitale s’est attaché les services de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi, et s’est surtout concentré sur la vente de ses éléments indésirables. De ce fait, Paris a allégé sa masse salariale, lui autorisant une belle marge de manœuvre sur les mois à venir.

Le PSG veut Eric Garcia A en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole, le PSG est intéressé par la signature d’Eric Garcia. Le défenseur central de 24 ans sera en fin de contrat à l’issue de la saison, et selon SPORT, le club parisien se montre très attentif à ce dossier. Le PSG sera donc autorisé à négocier directement avec le joueur dès janvier prochain. Cependant le média catalan indique également que du côté du Barça, Hansi Flick souhaite absolument garder son joueur.