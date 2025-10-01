PSG : Le coup de pression de Lamine Yamal !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone, et ce, pour le compte de la deuxième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. A quelques heures de ce grand rendez-vous, Lamine Yamal a annoncé la couleur, mettant la pression au camp parisien.

Pour le compte de la deuxième journée de la phase régulière en Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique est en déplacement sur la pelouse du FC Barcelone. De retour de blessure depuis peu, Lamine Yamal sera de la partie, contrairement au Ballon d'Or Ousmane Dembélé.

Barça-PSG : Yamal lance le choc Dans une vidéo postée en story sur Instagram, Lamine Yamal a annoncé la couleur avant le choc entre le PSG et le FC Barcelone. Pour pimenter cette rencontre, le numéro 10 blaugrana a mis la pression au club parisien.