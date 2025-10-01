PSG : Le coup de pression de Lamine Yamal !

Ce mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Barcelone, et ce, pour le compte de la deuxième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. A quelques heures de ce grand rendez-vous, Lamine Yamal a annoncé la couleur, mettant la pression au camp parisien.
Pour le compte de la deuxième journée de la phase régulière en Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique est en déplacement sur la pelouse du FC Barcelone. De retour de blessure depuis peu, Lamine Yamal sera de la partie, contrairement au Ballon d'Or Ousmane Dembélé.
Barça-PSG : Yamal lance le choc
Dans une vidéo postée en story sur Instagram, Lamine Yamal a annoncé la couleur avant le choc entre le PSG et le FC Barcelone. Pour pimenter cette rencontre, le numéro 10 blaugrana a mis la pression au club parisien.
«Je suis de retour et la mission est de retour»
« La pression. La pression change tout. Certaines personnes se concentrent quand vous leur mettez la pression, d'autres plient. Pouvez-vous faire appel à votre talent à volonté ? Pouvez-vous faire le boulot dans le délai imparti ? Pouvez-vous dormir la nuit ? », entend-t-on d'abord dans la story de Lamine Yamal, alors qu'une série d'image se succèdent. Et sur le dernier cliché, le numéro 10 du Barça a rappelé les informations sur le choc face au PSG, ajoutant le message suivant : « Je suis de retour et la mission est de retour ».