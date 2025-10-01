Surprise, l'OM a trouvé son Ousmane Dembélé !

Amadou Diawara

Lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé est devenu le modèle de tous les attaquants. Doté d'une très grande capacité d'élimination depuis ses débuts, le numéro 10 du PSG a appris à devenir un serial buteur et un as du pressing durant l'exercice précédent. Alors qu'Ousmane Dembélé vient de remporter le Ballon d'Or, Mason Greenwood prend désormais exemple sur lui.

Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé est un véritable cauchemar pour les défenses adverses. En effet, le numéro 10 du PSG a toujours été un génie du dribble.

Dembélé, le modèle de Greenwood ? Lors de l'exercice 2024-2025, Ousmane Dembélé a ajouté deux nouvelles flèches à son arc : l'instinct de buteur et la capacité à exercer un pressing de très grande qualité. Autant de facultés qui lui ont permis de remporter le Ballon d'Or 2025. Ce qui n'a pas échappé à Mason Greenwood, qui prend maintenant exemple sur Ousmane Dembélé désormais. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Daniel Riolo ce mardi soir.