Surprise, l'OM a trouvé son Ousmane Dembélé !

Lors de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé est devenu le modèle de tous les attaquants. Doté d'une très grande capacité d'élimination depuis ses débuts, le numéro 10 du PSG a appris à devenir un serial buteur et un as du pressing durant l'exercice précédent. Alors qu'Ousmane Dembélé vient de remporter le Ballon d'Or, Mason Greenwood prend désormais exemple sur lui.
Depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé est un véritable cauchemar pour les défenses adverses. En effet, le numéro 10 du PSG a toujours été un génie du dribble.
Dembélé, le modèle de Greenwood ?
Lors de l'exercice 2024-2025, Ousmane Dembélé a ajouté deux nouvelles flèches à son arc : l'instinct de buteur et la capacité à exercer un pressing de très grande qualité. Autant de facultés qui lui ont permis de remporter le Ballon d'Or 2025. Ce qui n'a pas échappé à Mason Greenwood, qui prend maintenant exemple sur Ousmane Dembélé désormais. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Daniel Riolo ce mardi soir.
«Un rayonnement qui a mis du plomb dans la tête de certains joueurs»
« Souvent, il y a des équipes qui servent de modèle. Je crois vraiment que ce qu’a fait le PSG dans la deuxième partie de saison avec l’implication collective de tous, beaucoup d’entraîneurs en Europe ont regardé et se sont servis de ça pour faire passer le message auprès de leurs joueurs. Regardez les offensifs, regardez Kvara comment il court, regardez un Dembélé, écoutez leur discours. Je pense qu’il y a une sorte de rayonnement de cette équipe, qui a servi beaucoup d’entraîneurs et qui a peut-être mis du plomb dans la tête de certains joueurs. Je ne pense pas que Greenwood ait dû passer au travers de ce qui s’est passé à Paris, ou alors il est complètement bête. Ce que je ne crois pas. Qu’un mec qui a autant de talent que lui, si ce gars là n’a pas compris qu’il avait un potentiel en or pour être un grand joueur, tant pis pour lui », a déclaré Daniel Riolo, journaliste de RMC Sport, dans l'émission l'After Foot.