Le joueur parfait est annoncé au PSG !

Arrivé au PSG en 2022, Vitinha a d’abord connu des débuts des compliqués à Paris. Mais petit à petit, le milieu de terrain portugais s’est affirmé, avant de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde sous les ordres de Luis Enrique. Pour l’ancien sélectionneur du Portugal Fernando Santos, le numéro 17 est extrêmement complet.
Un véritable maestro. Sur la pelouse du FC Barcelone ce mercredi soir en Ligue des Champions, nul doute que le PSG aura besoin d’un Vitinha au niveau. Excellent et surtout indispensable depuis de nombreux mois à Paris, l’international Portugais va devoir assumer son nouveau statut, lui qui pour rappel, a terminé troisième du Ballon d’Or.
« Vitinha possède des qualités techniques et tactiques bien supérieures »
Bien accompagné dans l’entrejeu du PSG, Vitinha représente un véritable métronome pour Luis Enrique et son système tactique. Pour l’ancien sélectionneur du Portugal Fernando Santos, le joueur de 25 ans est extrêmement complet. « C’est le résultat de tout son travail. Vitinha possède des qualités techniques et tactiques bien supérieures à la moyenne, il parcourt en moyenne plus de 14 km par match », confie ce dernier au Parisien avant de poursuivre.
« Au PSG, il a encore élevé son niveau de jeu »
« Il a toujours été un jeune homme très concentré et travailleur. Mais au PSG, il a encore élevé son niveau de jeu. Il donne de l’équilibre à l’équipe, aussi bien dans la construction offensive que dans la récupération du ballon », conclut l’ancien sélectionneur.