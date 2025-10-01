Le joueur parfait est annoncé au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2022, Vitinha a d’abord connu des débuts des compliqués à Paris. Mais petit à petit, le milieu de terrain portugais s’est affirmé, avant de devenir l’un des meilleurs joueurs du monde sous les ordres de Luis Enrique. Pour l’ancien sélectionneur du Portugal Fernando Santos, le numéro 17 est extrêmement complet.

Un véritable maestro. Sur la pelouse du FC Barcelone ce mercredi soir en Ligue des Champions, nul doute que le PSG aura besoin d’un Vitinha au niveau. Excellent et surtout indispensable depuis de nombreux mois à Paris, l’international Portugais va devoir assumer son nouveau statut, lui qui pour rappel, a terminé troisième du Ballon d’Or.

« Vitinha possède des qualités techniques et tactiques bien supérieures » Bien accompagné dans l’entrejeu du PSG, Vitinha représente un véritable métronome pour Luis Enrique et son système tactique. Pour l’ancien sélectionneur du Portugal Fernando Santos, le joueur de 25 ans est extrêmement complet. « C’est le résultat de tout son travail. Vitinha possède des qualités techniques et tactiques bien supérieures à la moyenne, il parcourt en moyenne plus de 14 km par match », confie ce dernier au Parisien avant de poursuivre.