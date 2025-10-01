Al-Khelaïfi : «Un scandale» évité de justesse au PSG !

Vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions, le PSG a connu de grosses déconvenues au cours des dernières années. Ça a été le cas en 2022 avec une élimination face au Real Madrid et un Karim Benzema, auteur d'un triplé, en feu. Le PSG est alors tombé de très haut, mais voilà que ça aurait pu être encore pire. Explications.
Buteur à l'aller puis au retour face au Real Madrid, Kylian Mbappé pensait envoyer le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions en 2022. C'était sans compter sur Karim Benzema, auteur d'un triplé. Le club de la capitale a alors connu une véritable déconvenue face aux Merengue, ce qui n'avait pas empêché certains Parisiens d'avoir envie d'aller faire la fête. C'était sans compter sur Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, qui a évité un nouveau scandale.
« Certains joueurs ont prévu de rester à Madrid pour faire la fête »
Aller faire la fête après une élimination ? Fabrice Hawkins a halluciné en apprenant cette histoire du PSG. Pour Colinterview, le journaliste RMC a raconté à ce propos : « C’est un épisode qui m’avait frappé, quand on m’avait dit ça, j’ai double checké deux ou trois fois car j’avais l’impression que c’était faux, je me disais que ce n’était pas possible. Quand le PSG perd en Ligue des Champions en 2022 contre le Real Madrid, certains joueurs ont prévu de rester à Madrid pour faire la fête ».
« Si Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas rattrapé ces joueurs par le col... »
« Ils avaient prévu avant le match, mais tu perds. Et malgré la défaite, certains joueurs voulaient rester sur place pour faire la fête. J’ai trouvé ça tellement lunaire. Si Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas rattrapé ces joueurs par le col, il y aurait eu un autre scandale. Les journalistes locaux à Madrid l’auraient su et ça aurait fait les choux gras de la presse », a ajouté Fabrice Hawkins.