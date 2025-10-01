Al-Khelaïfi : «Un scandale» évité de justesse au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions, le PSG a connu de grosses déconvenues au cours des dernières années. Ça a été le cas en 2022 avec une élimination face au Real Madrid et un Karim Benzema, auteur d'un triplé, en feu. Le PSG est alors tombé de très haut, mais voilà que ça aurait pu être encore pire. Explications.

Buteur à l'aller puis au retour face au Real Madrid, Kylian Mbappé pensait envoyer le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions en 2022. C'était sans compter sur Karim Benzema, auteur d'un triplé. Le club de la capitale a alors connu une véritable déconvenue face aux Merengue, ce qui n'avait pas empêché certains Parisiens d'avoir envie d'aller faire la fête. C'était sans compter sur Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, qui a évité un nouveau scandale.

« Certains joueurs ont prévu de rester à Madrid pour faire la fête » Aller faire la fête après une élimination ? Fabrice Hawkins a halluciné en apprenant cette histoire du PSG. Pour Colinterview, le journaliste RMC a raconté à ce propos : « C’est un épisode qui m’avait frappé, quand on m’avait dit ça, j’ai double checké deux ou trois fois car j’avais l’impression que c’était faux, je me disais que ce n’était pas possible. Quand le PSG perd en Ligue des Champions en 2022 contre le Real Madrid, certains joueurs ont prévu de rester à Madrid pour faire la fête ».